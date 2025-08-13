Servicios de SAETA para el feriado puente: cómo funcionarán este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto, cuando en todo el país se cumplirá el feriado puente con fines turísticos, el servicio de transporte urbano de pasajeros en Salta tendrá modificaciones en su habitual diagrama de trabajo.

Desde SAETA informaron que los corredores urbanos y metropolitanos del área Metropolitana operarán con frecuencias y horarios equivalentes a los de un día sábado, por lo que recomiendan a los usuarios prever sus viajes con anticipación.

Además, recordaron que se encuentra disponible SAETA APP, una herramienta que permite visualizar en tiempo real la ubicación de las unidades en el mapa de su recorrido. De esta forma, cada pasajero puede estimar con precisión el tiempo de espera hasta la llegada del colectivo a su parada.

La aplicación SAETA APP está disponible para su descarga gratuita en Google Play para dispositivos con sistema Android y en App Store para iOS.