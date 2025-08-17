Jugó en la Selección de béisbol, pero optó por el fútbol y este lunes puede debutar en Chicago ante Central Norte

Por herencia familiar era imposible que Julián Sardinas no haya comenzado su historia deportiva en el club Los Cachorros: su padre (Raúl) y sus tíos Jorge y Mario son fundadores del tricolor de la zona sur. Después de pasar su infancia y parte de su adolescencia en la institución salteña, fue convocado para el partido de Nueva Chicago ante Central Norte por la fecha 27 de la Primera Nacional (se juega a las 15.30 en Mataderos y transmite TyC Sports). Lo curioso es que el volante externo del torito de Mataderos fue beisbolista y hasta llegó a jugar en la Selección argentina.

Julián en las infantiles de Cachorros, el club que lo vio nacer.

Al igual que su papá y tíos, Julián comenzó a jugar al béisbol: fue pelotero del seleccionado salteño en la categoría U10 campeona del Nacional 2016. También fue segunda base de Argentina en un Panamericano disputado en Nicaragua.

"Era un tremendo jugador, muy audaz y capaz para cualquier deporte. Era primero al bate y jugaba tanto en el infield como en el outfield", dijo su exentrenador César Cruz a El Tribuno.

Julián Sardinas fue jugador de la Selección de béisbol.

Además de jugar al béisbol y al fútbol, Julián también jugaba al hockey. Luego tuvo que optar y eligió el deporte más popular del país.

De quinta a reserva

Nacido en 2006, el volante externo cumplió 19 años y tras pasar por la quinta división de Chicago en 2024, este año comenzó ser tenido en cuenta para la reserva y desde hace 12 fechas es titular. Este domingo fue convocado para la primera, a la espera del partido ante Central Norte.

La lista de convocados para el choque ante Central Norte.

Desde la concentración, Julián habló con El Tribuno y contó sus sensaciones sobre esta oportunidad: "Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar compartiendo acá con todos los chicos. La verdad son experiencias muy lindas que me están tocando vivir y estoy agradecido con mi familia, con todos, con Dios, de lo que me está pasando".

"Estoy un poco ansioso, no sé si nervioso, como digo más ansioso que nervioso, pero sé que también estoy tranquilo de que sé que mañana va a ser un gran día y si me toca entrar voy a dar lo mejor de mí y eso me deja más tranquilo".