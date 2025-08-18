PUBLICIDAD

Pensiones por invalidez
Juicio
AFA
Primera Nacional
Ciclogénesis
Transporte Público de Pasajeros
San Lorenzo
Elecciones en Salta
Provincia de Buenos Aires
Atlético Tucumán
Salta

Sorpresa de último momento para las elecciones en Salta: quiénes son los nuevos candidatos confirmados

Cuando parecía que el tablero electoral estaba definido, una nueva fuerza irrumpe en la contienda. La lista, que se oficializó a pocas horas del cierre de plazos, completa el panorama de las candidaturas nacionales en Salta.
Lunes, 18 de agosto de 2025 20:41
En el cierre del plazo para la presentación de listas en Salta aparecieron más candidatos para senadores y diputados, de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Se trata del Partido Renacer que oficializó su propia nómina de aspirantes para competir por las bancas del Congreso de la Nación. La misma está encabezada por Francisco Solano Martín Rivas Vila y Carina María Ángela Milano para senadores nacionales, y Nicolás Ceferino Vedia para la Cámara de Diputados.

La irrupción de esta nueva lista de candidatos, que se confirmó casi sobre la medianoche del domingo, se produce en un contexto marcado por la reciente fractura del peronismo local.

Mientras todas las miradas se centraban en la disputa interna del frente Fuerza Patria y en la decisión de Sergio "Oso" Leavy de ir por fuera, el Partido Renacer apareció con su propia propuesta.

La presencia de Rivas Vila y Milano en la fórmula para el Senado ofrece una alternativa a los electores que buscan opciones por fuera de los grandes frentes.

La lista de candidatos a diputados, que encabeza Nicolás Ceferino Vedia, también incluye a Luciana Belén Latorre y Pablo Agustín Muro Sanmillán como titulares.

Las elecciones legislativas nacionales se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.

Lista de candidatos del Partido Renacer

Senadores Nacionales

  • 1° Titular: Francisco Solano Martín Rivas Vila

  • 2° Titular: Carina María Ángela Milano

  • 1° Suplente: Felipe Antonio Lescano

  • 2° Suplente: María Verónica del Huerto Párraga

Diputados Nacionales

  • 1° Titular: Nicolás Ceferino Vedia

  • 2° Titular: Luciana Belén Latorre

  • 3° Titular: Pablo Agustín Muro Sanmillán

  • 1° Suplente: Ángela Sonia Vega

  • 2° Suplente: Segundo Ceferino Villafañe

  • 3° Suplente: Mercedes Paola Correa

