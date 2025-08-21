Muertes en Drogas Peligrosas en Orán: la Policía Federal investiga el caso y mantiene abiertas todas las hipótesis

La tragedia ocurrida en la noche del miércoles dentro de la División de Drogas Peligrosas de Orán abrió un nuevo capítulo en la agenda de seguridad provincial: por disposición judicial, la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de la investigación, ya que la fuerza salteña no puede instruir una causa que involucra a sus propios miembros.

El hecho habría dejó como saldo la muerte de dos policías que cumplían funciones en esa dependencia: una mujer (de 27 años) que trabajaba en el turno nocturno y un hombre (de 36 años) asignado a la franja matutina. Según los primeros testimonios, ambos habrían mantenido una relación personal y, en medio de una fuerte discusión, el agente podría haber disparado contra su compañera para luego quitarse la vida. Ambos llevaban 4 años en la fuerza.

Sin embargo, la investigación no descartaría otras líneas. Una de ellas estaría vinculada con el trabajo que ambos cumplían en el área de lucha contra el narcotráfico, lo que abre interrogantes sobre si detrás del ataque podría existir algún conflicto relacionado con estupefacientes.

Vecinos del barrio Mitre, donde se encuentra la dependencia de Drogas Peligrosas, aseguraron haber escuchado una fuerte discusión entre ambos miembros de la fuerza y, posteriormente, varias detonaciones. Minutos después, se desplegó un fuerte operativo policial que cercó la zona. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y peritos de la PFA ya habrían realizado las primeras pericias en la dependencia y levantado indicios que podrían confirmar o descartar las versiones iniciales, ya que todavía todo es motivo de investigación.

El caso habría golpeado con dureza a toda la comunidad oranense, que permanece conmocionada por un nuevo episodio de violencia en el seno de la fuerza policial.