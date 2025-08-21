PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Saeta
Ministerio de Salud Pública
búsqueda de personas Salta
Inseguridad en Salta
Agostina Hein
Inseguridad en Salta
El Carril
Pobreza
Maratón
Saeta
Ministerio de Salud Pública
búsqueda de personas Salta
Inseguridad en Salta
Agostina Hein
Inseguridad en Salta
El Carril
Pobreza
Maratón

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Muertes en Drogas Peligrosas en Orán: la Policía Federal investiga el caso y mantiene abiertas todas las hipótesis

El brutal episodio que terminó con dos efectivos de la Policía de Salta muertos en Orán será investigado por la Policía Federal Argentina, al estar involucrada la fuerza provincial. Las primeras hipótesis apuntan a un vínculo amoroso atravesado por conflictos, aunque tampoco descartan un trasfondo ligado al trabajo en Drogas Peligrosas.
Jueves, 21 de agosto de 2025 08:42
Lugar donde sucedió el hecho en el barrio Mitre de Orán. La Policía Federal Argentina tomó la investigación del caso.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tragedia ocurrida en la noche del miércoles dentro de la División de Drogas Peligrosas de Orán abrió un nuevo capítulo en la agenda de seguridad provincial: por disposición judicial, la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de la investigación, ya que la fuerza salteña no puede instruir una causa que involucra a sus propios miembros.

Notas Relacionadas

El hecho habría dejó como saldo la muerte de dos policías que cumplían funciones en esa dependencia: una mujer (de 27 años) que trabajaba en el turno nocturno y un hombre (de 36 años) asignado a la franja matutina. Según los primeros testimonios, ambos habrían mantenido una relación personal y, en medio de una fuerte discusión, el agente podría haber disparado contra su compañera para luego quitarse la vida. Ambos llevaban 4 años en la fuerza.

Sin embargo, la investigación no descartaría otras líneas. Una de ellas estaría vinculada con el trabajo que ambos cumplían en el área de lucha contra el narcotráfico, lo que abre interrogantes sobre si detrás del ataque podría existir algún conflicto relacionado con estupefacientes.

Vecinos del barrio Mitre, donde se encuentra la dependencia de Drogas Peligrosas, aseguraron haber escuchado una fuerte discusión entre ambos miembros de la fuerza y, posteriormente, varias detonaciones. Minutos después, se desplegó un fuerte operativo policial que cercó la zona. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y peritos de la PFA ya habrían realizado las primeras pericias en la dependencia y levantado indicios que podrían confirmar o descartar las versiones iniciales, ya que todavía todo es motivo de investigación.

El caso habría golpeado con dureza a toda la comunidad oranense, que permanece conmocionada por un nuevo episodio de violencia en el seno de la fuerza policial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD