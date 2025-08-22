Caputo le bajó el tono al rechazo de vetos en Diputados

El ministro de Economía, Luis Caputo, le restó ayer importancia a la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar vetos del presidente Javier Milei a leyes que aumentan el gasto público, y advirtió que el Gobierno se mantendrá cada vez más firme en el rumbo elegido.

"No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico", enfatizó Caputo, al hablar en el evento empresarial del Consejo de las Américas y aseguró, incluso: "La gente le pide al Gobierno que acelere y eso vamos a hacer".

"Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios", dijo Caputo y luego señaló: "Los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina".

Caputo dijo: "Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos y nuestro Presidente tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más difícil y por eso nadie lo hizo en más de cien años".

"No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el Presidente y hacer lo mejor para los argentinos", dijo Caputo ante cientos de empresarios de primera línea en el Alvear Palace Hotel.

Caputo destacó que la Argentina será uno de los dos países emergentes que más crecerá el año próximo, como proyectó el FMI y dijo que el modelo económico liderado por el presidente Javier Milei "no solo se mantendrá al menos por los próximos 20 años como veníamos diciendo, sino por los próximos 30".

El jefe del Palacio de Hacienda atacó, además, los "intentos desestabilizadores de la oposición, que quedaron claramente demostrados en lo hecho por la oposición en el Congreso".