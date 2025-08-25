Israel bombardeó un hospital en Gaza: hay al menos 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Un nuevo bombardeo sacudió la Franja de Gaza y dejó una escena de horror: al menos 19 personas murieron tras un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur del enclave. Entre las víctimas se encuentran cuatro periodistas que trabajaban en la cobertura del conflicto.

El ataque, que según fuentes locales incluyó dos misiles lanzados con pocos minutos de diferencia, impactó de lleno en el cuarto piso del hospital. El segundo estallido se produjo cuando los equipos de rescate y colegas de las víctimas ya estaban en el lugar.

Quiénes son los periodistas que murieron en el ataque al hospital de Gaza

Entre las víctimas figuran: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años, colaboradora de Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC).

Dagga solía trabajar en el hospital, documentando la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil. Además, resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.

El área atacada era un punto habitual para la prensa internacional, elegida por su buena conectividad y visibilidad para transmisiones en directo. Según relatos recogidos por la agencia EFE, tras el primer impacto, varios colegas y rescatistas acudieron a ayudar y fueron alcanzados por el segundo misil.

La respuesta de Israel tras el bombardeo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque y anunciaron una investigación preliminar. En un comunicado, aseguraron: “Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y de ninguna manera dirigen ataques contra periodistas como tales, actuando en la medida de lo posible para reducir el daño a ellos, al tiempo que se mantiene la seguridad de nuestras fuerzas”.

El Hospital Nasser ya venía soportando meses de bombardeos y está al límite: según su director, Atef al-Hout, hay más de 1000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas. Muchos enfermos son atendidos en pasillos o en hospitales de campaña improvisados, y la falta de suministros y personal agrava la situación.

Fuente: TN