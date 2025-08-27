PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de la Radiofonia Argentina
ANDIS
Diputados salteños
Perros peligrosos
El Carril
IPS
Panadería Social
Día de la Radiofonia Argentina
ANDIS
Diputados salteños
Perros peligrosos
El Carril
IPS
Panadería Social

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1355.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Elecciones 2025: un presidente de mesa en Salta puede llegar a cobrar un total de 80 mil pesos

Miércoles, 27 de agosto de 2025 10:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los presidentes de mesa que participen en los comicios nacionales de medio término del próximo **26 de octubre** en Salta percibirán **\$40.000** por su trabajo durante la jornada electoral. Además, aquellos que asistan a las capacitaciones recibirán un **extra de \$40.000**, lo que eleva la compensación total a $80.000.

En la provincia se designarán cerca de 7.000 autoridades de mesa** en distintas localidades. El secretario electoral federal, Juan Pablo Acosta, recordó que quienes quieran postularse pueden inscribirse a través del Instagram de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1 de Salta.

  • Los requisitos para ser autoridad de mesa son:
  • * Ser elector/a hábil
  • * Tener entre 18 y 70 años
  • * Residir en la sección electoral donde se desempeñará
  • * Saber leer y escribir
  • * Estar inscripto/a en el padrón electoral
  • * No estar afiliado/a a ningún partido político
  • La inscripción no garantiza automáticamente la designación como autoridad de mesa.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD