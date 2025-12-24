PUBLICIDAD

24 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

El Tribuno les desea una muy feliz Navidad a todos sus lectores

Saludamos a nuestros lectores agradeciendo la confianza de cada día y renovando el compromiso de seguir informando con responsabilidad, cercanía y vocación periodística.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 20:31
En una fecha especial, El Tribuno quiere hacer llegar un saludo de Feliz Navidad a todos sus lectores, anunciantes y colaboradores.

Este 25 de diciembre es un momento para el encuentro, la reflexión y el deseo de paz, más allá de las distintas realidades que atraviesa cada hogar. Desde nuestra redacción, acompañamos a quienes celebran en familia, a quienes trabajan durante esta noche y también a quienes la transitan de una manera distinta.

A lo largo del año, la confianza de nuestra audiencia ha sido el motor para seguir contando lo que ocurre en Salta, en el país y en el mundo, con una mirada comprometida con la información, el interés público y la comunidad.

En estas fiestas, renovamos el deseo de un tiempo de calma y encuentro, y que la Navidad traiga salud, esperanza y nuevos comienzos para todos.

 

 

