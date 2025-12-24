PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
24 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Navidad 2025
Navidad 2025
Navidad 2025
La salud de Cristina
Inundaciones en Salta
Fiestas de Fin de Año
Christian Petersen
Papa León XIV
Navidad 2025
NBA
Navidad 2025
Navidad 2025
Navidad 2025
La salud de Cristina
Inundaciones en Salta
Fiestas de Fin de Año
Christian Petersen
Papa León XIV
Navidad 2025
NBA

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La NBA dice presente en Navidad con cuatro partidos

La liga de básquet más importante del mundo tendrá partidos muy interesantes este 25 de diciembre.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 17:52
LeBron James, la figura de los Lakers.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 La NBA, que es la liga de básquet más importante del mundo, dirá presente en esta Navidad ya que se disputarán cuatro partidos a lo largo del día.

La actividad comenzará a las 14 (hora de Argentina), cuando los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers se enfrenten en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los Knicks protagonizan una buena temporada, ya que marchan segundos en la Conferencia Este, mientras que los Cavaliers se encuentran en el séptimo lugar.

Unas horas más tarde, a las 16:30, será el turno del último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que recibirá a San Antonio Spurs, en un encuentro donde se enfrentarán el primero y el segundo de la Conferencia Oeste.

El tercer encuentro será a las 19, entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, que podría ser clave por el ingreso a los playoffs.

Finalmente, a las 22, Los Angeles Lakers de LeBron James recibirán en su estadio a Houston Rockets, con el objetivo de acercarse a las primeras posiciones.

Los Lakers, que vienen de caer perder en sus últimas dos presentaciones, están cuartos en la Conferencia Oeste, mientras que los Rockets se ubican en el sexto lugar. #AgenciaNA 

El cronograma de esta Navidad en la NBA

  • New York Knicks – Cleveland Cavaliers a las 14
  • Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs a las 16:30
  • Golden State Warriors – Dallas Mavericks a las 19
  • Los Angeles Lakers – Houston Rockets a las 22

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD