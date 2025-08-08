¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Paro docente
feria holística
Rescate en San Lorenzo
Tren a las Nubes
día del orgasmo
Isonza
Fiesta del Milagro en Salta
Paro docente
Salta

Paro docente: Sipetsa mantiene la medida y este viernes la escuela Normal no tuvo clases

Este sábado, el gremio convocó a una asambles para analizar las medidas a seguir en los próximos días.  
Viernes, 08 de agosto de 2025 12:10
Sitepsa concretó este viernes  su plan de lucha, con un paro docentes. En un comunicado, el sindicato indicó que el principal objetivo es concientizar a los educadores sobre la importancia de defender el salario docente y lograr la adhesión masiva al paro.

El sindicato, además, convocó a una asamblea de afiliados el sábado 9 de agosto en su sede. Allí se discutirá el futuro del plan de lucha en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades.

Los principales reclamos que motivan las medidas de fuerza son:

Blanqueo del Código 690: Este código corresponde a un monto no remunerativo ni bonificable que afecta negativamente el salario de los docentes, por lo que el sindicato exige su anulación.

Cambio en la base de cálculo: SiTEPSa exige una modificación en la fórmula para calcular los aumentos salariales, en busca de un aumento real del salario básico docente.

Pago del 6% de deuda: El sindicato reclama el pago de una deuda salarial histórica del 6% adeudada a los educadores.

Una de las instituciones con mayo acatamiento al paro docente fue la Escuela Nomal que comunicó la situación de la medida, a través de un comunicado en la puerta de la institución. 

 

