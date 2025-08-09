Tres funcionarios clave del Ministerio de Economía presentaron su renuncia a Luis Caputo

Una nueva ola de renuncias sacudió al equipo económico del ministro Luis Caputo. En la última semana se confirmaron las salidas de tres funcionarios clave de las áreas de producción e industria, elevando a seis las bajas en el último mes y a casi 140 desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Según publicó Noticias Argentinas, las últimas dimisiones se producen en el marco de una fuerte "reestructuración" interna en el Ministerio de Economía.

Quiénes son los funcionarios que se fueron

Las tres bajas más recientes, que se suman a una larga lista, corresponden a puestos estratégicos para la política productiva del país:

Esteban Marzorati: Dejó su cargo como Secretario de Industria y Comercio.

Marcos Ayerra: Renunció a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME).

Santiago Migone: Presentó su dimisión como Subsecretario de Gestión Productiva.

El propio ministro Luis Caputo despidió a los funcionarios a través de sus redes sociales, calificándolos de "cracks" y "gigantes profesionales" y agradeciéndoles por su labor.

totocaputo on Twitter / X

¿Por qué renunciaron?

Si bien los funcionarios salientes alegaron "temas personales y nuevos desafíos profesionales", las renuncias se dan en un contexto de profundos cambios en la estructura del ministerio.

Versión oficial: Desde el Gobierno explicaron que las Secretarías de Industria y de PyME serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, que comanda Pablo Lavigne. La medida se enmarca en un "proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento".

El dato: Con estas salidas, el gobierno de Javier Milei ya acumula casi 140 bajas de funcionarios en poco más de 500 días de gestión. La cartera más afectada por las renuncias ha sido la de Capital Humano.