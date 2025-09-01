Israel confirmó el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamas

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó ayer el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamas (las Brigadas Al Qassam), Abu Obeida, en un bombardeo israelí lanzado este viernes contra la ciudad de Gaza.

"El portavoz del terrorismo de Hamas, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

"Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamas", dijo el extitular de Exteriores al adjuntar una foto de Obeida -quien siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja.

El objetivo

La confirmación de Katz llega después de que, horas antes, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obeida.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.

En julio de 2024, Israel asesinó también al líder político y la cara más moderada de Hamas, Ismail Haniyeh, en una explosión en el edificio en Teherán en el que se alojaba.

Además, el pasado 17 de octubre, confirmó que había matado al máximo líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques de 2023 y el hombre más buscado por Israel en la Franja.

Argentinos viajan en la flotilla a Gaza

Unos veinte barcos, integrantes de la Global Sumud Flotilla, salieron ayer de Barcelona, España, con el fin de romper el asedio a Gaza. "Creemos que romperemos el asedio", señaló Thiago Ávila frente a las 5.000 personas que se congregaron para ver salir las naves, entre gritos de "Palestina libre". Una de las 300 personas que se han enrolado es la activista sueca Greta Thunberg, que ha apelado a la "resistencia" de la ciudadanía ante el "fracaso" de los gobiernos frente al "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza. También viajan varios argentinos. Ellos son Jorge González, capitán de una de las naves, Pablo Solarz, cinesta, los dirigentes Juan Carlos Giordano, Ezequiel Peressini y Celeste Fierro, y el fotógrafo Nicolás Marín.