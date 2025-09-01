¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Milagro 2025
#MilagroParaElMundo
Impuesto automotor
Los audios de Spagnuolo
Rally Raid
terremoto en Afganistan
Escándalo de los audios
Elecciones en Corrientes
Nacionales

El Gobierno denunció una "operación de inteligencia ilegal" tras la difusión de audios de Karina Milei

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. "Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", sostuvo.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 17:10
El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, sostuvo.

En la misma línea, amplió: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. 

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, concluyó el funcionario. 

 

 

