Tartagal: Sáenz pidió que el domingo 26 los salteños busquen el poncho

Con una multitudinaria caminata y acompañado por el intendente Hernández Berni y los candidatos de “Primero los Salteños”, el gobernador Gustavo Saenz pidió defender los intereses de la provincia. “Este domingo llenemos las urnas de esperanza, de dignidad, de sueños cumplidos y por cumplir, y mostrémosle que el poncho es el que nos identifica, nos abriga y nos cobija. Pongamos de pie a Salta y al norte argentino”, dijo.

Junto a los candidatos a senadores nacionales, Flavia Royón, Ignacio Jarsún, Oriana Nevora, y la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés, Sáenz pidió plasmar los colores del poncho salteño en las urnas. “Es el único que nos cobija y abriga siempre. El poncho en el corazón, el poncho en las urnas, el poncho para Salta y el norte argentino”, arengó Sáenz.

“Nosotros no estamos ocupados en la agenda de Buenos Aires, estamos ocupados en los salteños, en el norte argentino, porque aquí son otros los problemas que tenemos. Tenemos jubilados que se están muriendo de hambre, personas con discapacidad que con torpeza y falta de humanidad les quitaron lo poco que tenían, porque no conocen nuestra geografía, aquí hay que ir en mula a notificar a nuestra gente y no lo hicieron y decidieron suspenderles lo único que tenían”. “Nadie elige venir a este mundo con una discapacidad, ni enfermarse. Nadie elige en este mundo tener un accidente y quedar para siempre con una discapacidad”, expuso Sáenz.

“Buenos Aires no da soluciones”

Por su parte, el intendente tartagalense, Franco Hernández Berni, agradeció a Sáenz por ocuparse del norte provincial y expresó: "Tenemos aquí presente en el corazón de villa Saavedra a nuestro gobernador que una vez más viene a recorrer cada uno de los barrios de la ciudad de Tartagal, por eso ha creado esta pueblada en el norte argentino que se llama Primero los Salteños y que se va a imponer en esta elección el 26 de octubre”.

“Nadie de Buenos Aires nos va a venir a dar soluciones. Tampoco nos van a venir a dar indicaciones. El gobernador entiende que la educación, la producción, la salud son inversiones y no se trata de gastos. El pueblo es el único soberano y ustedes tienen en sus manos el poder tajante de decidir este domingo que se va a imponer en toda la provincia de Salta: el poncho salteño”, señaló el mandatario municipal.