Tras las amenazas, un fallo pendiente en la Primera Nacional: el caso de Gimnasia de Jujuy que puede alterar el posible rival de Gimansia y Tiro

Tras el empate de este lunes entre Tristán Suárez y Estudiantes de Caseros sin goles, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fueron los únicos equipos que no completaron su encuentro. Es que el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas de los dirigentes del lobo y este lunes se conoció el informe de la terna arbitral, además de la primera medida del Tribunal de Disciplina. ¿En qué afecta a Gimnasia y Tiro? En caso de que clasifique el conjunto del sur del país, sería el rival del millonario siempre y cuando el albo le gane a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba.

El informe del árbitro

Tras tener inconvenientes con los alcanzapelotas (según Comesaña, uno de los chicos lo insultó y otro intimidó al arquero rival), el punto de quiebre ocurrió dentro del vestuario. Tras ingresar y cerrar la puerta, el secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, irrumpió "prepotentemente" y de manera amenazante. Meyer le informó al juez que ya se había radicado una denuncia en la fiscalía contra el cuarto árbitro por "discriminación infantil" y luego profirió la grave amenaza: "salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy". Esta amenaza obligó al árbitro a solicitar la presencia policial para que el directivo se retirara.

El árbitro informó que en el túnel, escuchaban golpes en el techo y las paredes, con simpatizantes arriba del techo, además de insultos y amenazas. Agregó que el presidente Walter Morales ingresó sin permiso al vestuario ofreciendo disculpas y asegurando la seguridad para la reanudación, incluso prometiendo hacer renunciar al secretario Meyer por los incidentes, pero condicionando la seguridad a la continuidad del partido.

Ante esto, Comesaña respondió que no podía ofrecerle seguridad cuando él mismo había tenido "conducta inapropiada" dentro del campo de juego. El presidente insistió de forma "amenazante": "salgan a la cancha a dirigir el partido, yo te doy las garantías si ustedes dirigen bien, yo estoy siempre adentro de la cancha, yo estoy donde quiero", dando a entender que las decisiones arbitrales estaban condicionadas por él. Finalmente, ante la insistencia del árbitro para que se retirara, el presidente de Gimnasia respondió: "está es mí cancha, es mi vestuario, yo estoy donde quiero", indicó El Gráfico.

La primera medida del Tribunal de Disciplina

En un comunicado reciente, el Tribunal informó que, "en virtud a la celeridad de la definición y la continuidad de la competencia", ha dispuesto dar vista del expediente 98263 al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esto significa que el club local, cuyos dirigentes fueron señalados por el árbitro Lucas Comesaña por amenazas, tiene ahora la posibilidad de tomar conocimiento formal de las actuaciones y el informe arbitral, y deberá presentar su descargo.

El Tribunal estableció un plazo de cuarenta y ocho horas para que la institución jujeña conteste y ejerza su derecho a defensa, basándose en lo estipulado por el Artículo 36 del Código Disciplinario.

Esta medida de urgencia busca resolver rápidamente la situación, que dejó el encuentro suspendido en el entretiempo con ventaja 1-0 para Gimnasia, para poder determinar si el partido debe reanudarse, darse por finalizado o si corresponde aplicar sanciones que podrían incluir la descalificación, según lo decida el Tribunal. El breve plazo otorgado subraya la intención de no demorar la definición de la etapa decisiva del torneo.

Lo que presta atención el albo salteño

En caso de quedar descalificado Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madryn se enfrentará semifinales al peor ubicado en la tabla de posiciones y en caso de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto, en ese lugar está Gimnasia y Tiro.

Cabe recordar que los duelos de cuartos de final se establecieron por la misma situación y la tabla quedó de la siguiente manera:

1-Deportivo Madryn

2-Estudiantes de RC

3-Atlanta

4-Estudiantes de Caseros

5-Tristán Suárez

6-Morón

7-Gimnasia y Tiro

8-Gimnasia de Jujuy

El 1º se enfrenta al 8º (Madryn-Gimnasia J), el 2º (Estudiantes RC) ante el 7º (Gimnasia y Tiro), el 3º (Atlanta) vs. el 6º (Morón y el 5º contra el 6º (Tristán Suárez-Morón).

El partido entre Tristán Suárez y Estudiantes de Caseros