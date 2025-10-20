PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Primera Nacional
Elecciones en Bolivia
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei
Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Primera Nacional
Elecciones en Bolivia
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

VIDEO. La China Suárez se hartó y le respondió a los comentarios negativos de su video viral

La actriz se vio obligada a eliminar y limitar los comentarios.
Lunes, 20 de octubre de 2025 20:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La China Suárez se ubicó en el ojo de la tormenta luego de volverse viral con un video de ella maquillándose, que se llenó de comentarios negativos. Previo a limitar las interacciones en su posteo, la actriz se hartó y contestó a las diferentes críticas.

En el Día de la Madre, la China compartió un video mostrando su look, etiquetando a las marcas de los maquillajes y accesorios que utilizó, como forma de colaboración. Los usuarios comenzaron a dejar comentarios negativos, que la obligaron a limitar sus interacciones.

 

Uffff señora ya se nota que el paso del tiempo no perdona”, escribió una usuaria. “Pero que valorrrrr Silvia Soledad!!!”, contestó.

Caro, me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!”, lanzó filosa.

Cómo pasar a tener 20 años más en un segundo”, se burló otra cibernauta. 

Sin filtros, la China la invitó a ella a lucir su look: “Siiii, me encantaría un tutorial del maquillaje de tu foto! Ese sí que está bueno!!”.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD