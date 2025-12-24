PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
24 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Hospital Materno Infantil
Temporal
Chicoana
Paula Benavides
Hospital Materno Infantil
Temporal
Chicoana
Paula Benavides

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Atacaron a un inspector durante el secuestro de pirotecnia

El agresor amenazó con un arma blanca al personal y fue detenido por la policía tras intentar recuperar la mercadería incautada.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 11:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la mañana de hoy, en la intersección de calles Mendoza y Pellegrini, personal de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta detectó a un vendedor ambulante que comercializaba pirotecnia sonora, actividad prohibida por normativa vigente.
Al momento de proceder al secuestro de la mercadería no permitida, el vendedor reaccionó de manera violenta, amenazando con un cuchillo y agrediendo físicamente a uno de los inspectores municipales. Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga del lugar.

Minutos más tarde, el mismo individuo se presentó en las oficinas municipales ubicadas en calle Alvarado con la intención de recuperar lo incautado de forma violenta. Ante esta situación, se dio intervención a la policía, que procedió a su detención en inmediaciones del lugar. El agresor se encuentra actualmente detenido y fue denunciado penalmente por los hechos ocurridos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD