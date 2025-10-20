PUBLICIDAD

Nacionales

EEUU investiga si Milei, su hermana o Hayden Davis fueron los beneficarios de los millones que generó Libra

La jueza federal estadounidense Jennifer Rochon planteó que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”, por lo que crecen las sospechas.
Lunes, 20 de octubre de 2025 20:24
La jueza federal estadounidense Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas sobre el rol del Estado argentino en los activos que generó la criptomoneda Libra, pero sugirió que ese material “podría sugerir” que los beneficiarios serían el presidente Javier Milei; la secreteria general de la Presidencia, Karina Milei, o el empresario Hayden Davis, creador de esa moneda virtual.

Segun una investigación del diario La Nación, Rochon sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited resultan “insuficientes” para probar que el dinero que generó Libra sea del Estado argentino, pero deslizó que esas pruebas “podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”.

En la resolución, a la que accedió el mencionado diario, Rochon planteó que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

