$Libra: piden analizar el teléfono de Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano, solicitó ayer información de los celulares del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros 13 implicados en el caso de la criptomoneda $LIBRA, la "memecoin" que fue promocionada en febrero por el mandatario antes de desplomarse horas después y provocar pérdidas millonarias entre inversores de varios países. Busca establecer si existieron mensajes entre el mandatario y los promotores de la criptoestafa Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Taiano reclamó la "totalidad de las conversaciones" de Milei y su hermana con funcionarios y empresarios involucrados en el lanzamiento del criptoactivo el 14 de febrero de este año. En el caso del empresario Novelli y el extitular de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, sus celulares ya habían sido incautados en marzo, unos 20 días después de la criptoestafa. El contenido de los dispositivos ya fue "extraído" y está en poder de los investigadores.