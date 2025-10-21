PUBLICIDAD

21 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Doble femicidio en Córdoba
El Bordo
La Orquesta Sinfónica
Violencia
Lucha contra el cáncer de mama
Elecciones 2025 en Salta
Robo en el Louvre
Policiales

Un profesor condenado por varios hechos de violencia extrema

El violento causó daños y se apoderó ilegítimamente de dos parlantes. Se acumuló una causa por agresión.
Martes, 21 de octubre de 2025 01:13
Un profesor de educación física que se encolerizó en la entrada de un gimnasio, adonde volvió blandiendo un machete y un arma de fuego, amenazando a los presentes fue condenado en un juicio abreviado a 2,8 años de prisión.

El violento causó daños y se apoderó ilegítimamente de dos parlantes. Se acumuló una causa donde agredió a una familiar y le profirió amenazas.

La auxiliar fiscal Andrea Tejerina Frías, bajo expresas directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en el marco del Plan Piloto de Oralidad, donde con el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado para Daniel Ortíz, como autor de los delitos de amenazas con arma, daños y robo simple, y amenazas y lesiones, en concurso real.

La condena tras la confesión

El juez Gustavo Morizzio, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta hacer tratamiento psicológico y reparar totalmente los daños causados.

El hecho ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando un cliente de un gimnasio de esa ciudad se presentó en el lugar y no se le permitió la entrada por ser sospechoso de haberse apoderado del celular de otra clienta con anterioridad.

Según consta en las actuaciones, el impedimento lo ofuscó y regresó de manera violenta, portando un machete con el que profirió amenazas al propietario y su familia, y causó daños. También se indicó que exhibía lo que parecía un arma de fuego.

Antes de retirarse, tomó dos parlantes del lugar, y se los llevó consigo.

A este hecho se acumuló un hecho anterior, donde ejerció violencia contra una familiar dentro de una clínica, amenazándolo cuando no quiso darle dinero.

 

