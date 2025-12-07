PUBLICIDAD

Deportes

River se quedó sin Libertadores: con la derrota de Boca, el millonario jugará la Copa Sudamericana

El triunfo de Racing por 1 a 0 en la Bombonera dejó sin margen a River, que ya no podrá alcanzar los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El Millonario disputará la Sudamericana, un torneo que no juega desde 2019 y que será su único objetivo internacional del próximo año.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 21:33
Racing le ganó 1–0 a Boca en la Bombonera y el impacto se sintió fuerte en Núñez. Aunque River no jugaba, el resultado del clásico terminó de definir su suerte: el equipo de Marcelo Gallardo quedó matemáticamente sin chances de meterse en la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, por lo que deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

El gol académico, anotado por Maravilla Martínez, terminó de cerrar un escenario que ya era complejo para River debido a la irregular campaña a lo largo del año.

La Sudamericana 2026

La competencia comenzará entre el 3 y 5 de marzo con la fase preliminar, aunque River ingresará directamente a la fase de grupos, cuyo sorteo será el 18 de marzo y cuyos partidos se disputarán entre el 7 de abril y finales de mayo.

El torneo repetirá el formato actual con 8 grupos de 4 equipos, donde solo el primero avanza a octavos, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante los terceros de la Libertadores. La final está prevista para el 21 de noviembre de 2026 en sede neutral.

Un golpe deportivo

Para River, la imposibilidad de jugar la Libertadores supone un retroceso deportivo y económico. El club no disputaba una Sudamericana desde 2019 y ahora deberá reformular su planificación internacional. La competencia se transformará en un objetivo obligado, con la presión de recuperar protagonismo continental después de un año de altibajos.

