VIDEOS. Boca vs. Racing, EN VIVO: gana la academia 1 a 0 en la semifinal del Clausura, mirá minuto a minuto

Racing le está ganando a Boca por 1 a 0 en la Bombonera, por la primera semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La academia se puso en ventaja con un gran cabezazo de su goleador, Adrián "Maravilla" Martínez, a los 30 minutos del segundo tiempo, tras un buen centro de Gabriel Rojas.

El primer tiempo, sin goles

El xeneize insinuó en el arranque llevarse por delante a la academia pero el impulso le duró poco y el trámite se volvió parejo, disputado, sin situaciones claras en ninguna de las áreas.

A la media hora de juego, el clásico entre Boca y Racing se hizo muy cerrado y recién en el minuto 42 se produjo la situación más clara: remate de Juan Nardoni que pegó en palo derecho de Marchesin.

La primera etapa se cerró con una carambola que por muy poco no se convirtió en gol de Boca, luego de un tiro libre de Paredes: la pelota terminó rebotando en Milton Jiménez y salió por un costado del arco de Cambeses.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de Boca vs. Racing