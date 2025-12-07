Central Norte vs. Juventud Antoniana: seguí el clásico salteño EN VIVO y el amistoso desde el Martearena

Central Norte y Juventud Antoniana se vuelven a encontrar hoy en el estadio Padre Martearena y el clásico salteño promete un clima cargado de expectativa. El amistoso comienza a las 16.30 y representa el reencuentro de los históricos rivales tras el cierre de sus temporadas 2025, con el cuervo recientemente finalizado en la Primera Nacional y el santo en el Federal A.

En materia de organización, el encuentro cuenta con un esquema de seguridad reforzado: 500 efectivos, controles de acceso informatizados y la recomendación oficial de asistir con DNI. El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos; el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; y dirigentes de ambas instituciones acordaron el operativo para garantizar convivencia entre ambas parcialidades. La consigna es clara: disfrutar el partido sin incidentes y sumar un nuevo capítulo al clásico más convocante del fútbol salteño.

ESCUCHA EN VIVO CENTRAL NORTE VS. JUVENTUD ANTONIANA