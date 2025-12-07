Salta, campeona invicta del Regional de Básquet Femenino U17

La selección femenina U17 de básquet de Salta se consagró campeona regional este fin de semana después de una contundente victoria en la final frente a Tucumán por 63 a 36, en un partido que tuvo lugar en la cancha del club 9 de Julio. Las jóvenes salteñas completaron un torneo impecable y se llevaron el título de manera invicta.

El certamen reunió a cuatro seleccionados: Chaco Norte, Chaco Sur, Tucumán y Salta, que disputaron la fase regular entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. La acción comenzó con los duelos Chaco Sur vs. Salta y Tucumán vs. Chaco Norte, seguidos por el acto inaugural y una segunda tanda de partidos nocturnos: Chaco Sur vs. Chaco Norte y Salta vs. Tucumán.

El domingo se disputaron los últimos encuentros clasificatorios —Chaco Norte vs. Salta y Tucumán vs. Chaco Sur— antes del almuerzo oficial que precedió a la gran final. A las 16, los dos mejores equipos del fin de semana, Salta y Tucumán, se enfrentaron por el título.

En la definición, Salta impuso su ritmo desde el inicio, marcó diferencias claras en defensa y ataque, y terminó sellando el 63-36 que le dio el campeonato regional de básquet femenino U17. Un triunfo que refleja el crecimiento del básquet salteño y el gran nivel de esta camada de jugadoras.