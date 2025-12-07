PUBLICIDAD

Deportes

Salta, campeona invicta del Regional de Básquet Femenino U17

La selección salteña U17 se quedó con el título regional de básquet femenino tras vencer con autoridad a Tucumán por 63-36 en la final disputada en la cancha de 9 de Julio. El equipo coronó un torneo perfecto, sin derrotas, ante los representativos de Chaco Norte, Chaco Sur y Tucumán.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 21:13
La selección femenina U17 de básquet de Salta se consagró campeona regional este fin de semana después de una contundente victoria en la final frente a Tucumán por 63 a 36, en un partido que tuvo lugar en la cancha del club 9 de Julio. Las jóvenes salteñas completaron un torneo impecable y se llevaron el título de manera invicta.

El certamen reunió a cuatro seleccionados: Chaco Norte, Chaco Sur, Tucumán y Salta, que disputaron la fase regular entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. La acción comenzó con los duelos Chaco Sur vs. Salta y Tucumán vs. Chaco Norte, seguidos por el acto inaugural y una segunda tanda de partidos nocturnos: Chaco Sur vs. Chaco Norte y Salta vs. Tucumán.

El domingo se disputaron los últimos encuentros clasificatorios —Chaco Norte vs. Salta y Tucumán vs. Chaco Sur— antes del almuerzo oficial que precedió a la gran final. A las 16, los dos mejores equipos del fin de semana, Salta y Tucumán, se enfrentaron por el título.

En la definición, Salta impuso su ritmo desde el inicio, marcó diferencias claras en defensa y ataque, y terminó sellando el 63-36 que le dio el campeonato regional de básquet femenino U17. Un triunfo que refleja el crecimiento del básquet salteño y el gran nivel de esta camada de jugadoras.

