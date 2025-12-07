Murió una conocida emprendedora salteña en un accidente en villa Palacios

Una joven emprendedora salteña falleció en la madrugada de este sábado, luego de impactar de lleno con su vehículo contra un poste de cemento. El hecho ocurrió en Villa Palacios, zona sur de la ciudad. Según trascendió, el impacto fue de tal magnitud que habría muerto en el acto.

La mujer, identificada como Antonella Colque, era una joven emprendedora salteña que tenía mucha actividad en redes sociales, donde promocionaba sus productos de indumentaria femenina.

Antonella Colque era miembro de reconocida familia de Rosario de Lerma y hermana del ex concejal capìtalino, Ricardo “Pitu” Colque.

Según indicaron testigos, la mujer no iba acompañada al momento del accidente. La Policía trabaja para determinar qué puede haber ocurrido. La muerte de la joven generó un fuerte impacto sobre todo en redes sociales donde seguidores, amigos se mostraron sorprendido por lo ocurrido y expresaron su dolor por la noticia.