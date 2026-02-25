Milei recibirá a legisladores en Olivos tras su discurso

El presidente Javier Milei invitó ayer a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos el domingo próximo, después del discurso ante la Asamblea Legislativa, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Será un encuentro para "agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente". En la Cámara de Diputados, fuentes parlamentarias confirmaron el encuentro ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas.

La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

Milei había utilizado su residencia el 22 de diciembre del año último pero para recibir a su elenco de gestión. Un encuentro que no fue habitual pero que sirvió para que la máxima figura del Poder Ejecutivo haga un balance del año y pueda detallar la agenda de reformas.

A esa cita no faltó nadie: además de los ministros y secretarios, fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Reunión de Gabinete

Milei encabezó ayer la primera reunión de Gabinete del año, con plantel completo, para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera, con la agenda legislativa para esta semana como telón de fondo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el intercambio posibilitó la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo y el reordenamiento de la agenda de la última semana de extraordinarias.

Durante el intercambio, el Ejecutivo resolvió modificar la distribución del cronograma previsto para lo que queda de la prórroga veraniega y anticipar el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para ser discutido el jueves en el Senado, en lugar del viernes como estaba previsto.

La idea de la administración libertaria es anticiparse al accionar de Uruguay, que tratará este jueves el entendimiento, luego de que la comisión especial del Senado, creada para ratificarlo, lo aprobara por unanimidad.

De esta forma, el jueves se tratará la modificación a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego que designa embajador a Fernando Iglesias, mientras que el viernes los legisladores discutirán y votarán la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.

El primero en llegar por la mañana a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado, quien lo hizo minutos antes de las 9 con un marcado operativo de seguridad.