Juicio a la "narcomodelo": revelan 31 viajes con droga de Orán a Salta

El juicio contra la "narcomodelo" sumó sus primeros datos fuertes. En la apertura del debate oral contra Martina Oliva y Joaquín Tolaba, acusados de transportar 15 kilos de marihuana desde Orán hacia Salta, el 5 de febrero de 2025, la investigación reveló que la presunta organización habría realizado al menos 31 viajes con droga antes del operativo que terminó con las detenciones y que manejaban un lenguaje encriptado.

La primera audiencia se realizó ayer por la mañana ante el Tribunal Oral Federal 1, presidido por las jueza María Alejandra Cataldi e integrado por las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek. Interviene el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano. Las defensas de los imputados están a cargo de Sebastián García y Matías Romero por Tolaba y Rambert Ríos por Oliva.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el pedido de la fiscalía para que ambos imputados comparezcan personalmente en las audiencias. El planteo incluyó referencias a la situación procesal de Oliva, por la cual la Fiscalía ya había tomado posición en rechazo a la prisión domiciliaria de la que goza y a su actividad en redes sociales que, según el Ministerio Público, hacían vislumbrar un estado de ánimo que justificaba su presencia en la sala de audiencias.

Las defensas de los imputados no se opusieron y la jueza dispuso que los acusados deberán estar presentes en la próxima audiencia.

El fiscal ratificó su hipótesis

Durante el alegato de apertura, el fiscal ratificó su hipótesis y sostuvo que ambos tuvieron una participación activa en el transporte de los 15 kilos de marihuana desde Orán a Salta. El caso tuvo en principio siete imputados, cinco de los cuales llegaron a un acuerdo y fueron condenados. Contrariamente, Tolaba y Oliva no acordaron, motivo por el cual llegaron al juicio oral.

Seguidamente, el fiscal repasó toda la evidencia que fueron recolectando a lo largo de la investigación que se inició el 5 de febrero de 2025, cuando los acusados fueron detenidos en una camioneta Toyota que había llegado al ex peaje Aunor junto con una tercera imputada: Ángela Cuenca, mientras que un segundo vehículo, un Citroen C3 que venía por detrás de la camioneta y que llevaba la droga, intentó fugarse.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el debate, el auto giró en U sobre la misma ruta nacional 34 . hasta la rotonda de Torzalito y luego tomó la ruta provincial 112 en dirección a Jujuy hasta despistarse y quedar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, cerca del límite provincial. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hallaron el auto abandonado en las malezas y detuvieron a Romero en las inmediaciones, mientras que los otros ocupantes: Roberto Carlos Leiton y Benjamín Delgado lograron escapar momentáneamente pero finalmente fueron capturados el 20 de febrero y el 29 de mayo de ese mismo año, respectivamente.

El fiscal señaló las evidencias que si comprometen, a su criterio, la participación activa de Tolaba y Oliva como líderes o como jefes de esta organización narcocriminal. En función de ello adelantó que a lo largo del debate van a poder demostrar todo esto en función de las pruebas que van a ir produciendo en el juicio muchas de ellas testimoniales y otras de orden documental.

Se abstuvieron de declarar

Las defensas, en tanto, sostuvieron la inocencia de sus representados. Tras los alegatos iniciales, ambos imputados optaron por abstenerse de declarar.

El primer testigo del juicio fue un oficial mayor de la PSA que encabezó la investigación iniciada a fines de 2024 a partir de denuncias anónimas que señalaban que Tolaba se dedicaba al transporte de estupefacientes de Orán hacia Salta. A partir de esos datos aportados, que incluían hasta la marca de vehículos, números de teléfonos y otros detalles, la Policía inició tareas de campo, de inteligencia, seguimientos y análisis de comunicaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

Según se expuso en la audiencia, los investigadores lograron establecer la existencia de 31 viajes previos entre Orán y la ciudad de Salta, antes del ocurrido aquel 5 de febrero de 2025, varios de ellos con participación de Oliva.

En función de estos detalles, expuestos de manera minuciosa, se reprodujeron algunos audios con la lectura de mensajes en los que se utilizaba un lenguaje encriptado clave para referirse a la droga, a los pagos y a los viajes. La declaración se prolongó durante poco más de dos horas, con preguntas de la fiscalía y el contra-interrogatorio de la defensa.

Cuarto intermedio hasta el martes

La primera audiencia del juicio contra Martina Oliva y Joaquín Tolaba finalizó ayer alrededor de las 13 y se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando el juicio se reanudará con la presencia de los imputados Oliva y Tolaba en la sala.

La causa tuvo inicialmente siete imputados. Cinco de ellos ya fueron condenados mediante acuerdos de juicio abreviado. José Burgos recibió una pena de 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente; Roberto Carlos Leiton fue condenado a 4 años de prisión y Benjamín Michel Delgado recibió 7 años de prisión, ambos por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y resistencia a la autoridad; Juan Alberto Romero fue sentenciado a 6 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad; y Ángela Cuenca también recibió 6 años de prisión por participación en el transporte de estupefacientes agravado, con cumplimiento bajo arresto domiciliario. Los únicos acusados que decidieron ir a juicio oral fueron Oliva y Tolaba, señalados por la acusación como presuntos organizadores de los traslados de droga desde Orán hacia la capital provincial.

Mientras cumple prisión domiciliaria, Oliva mantiene actividad en Facebook, donde comparte imágenes familiares y reflexiones personales como "Todo pasa". La fiscalía mencionó esa exposición al fundamentar el pedido para que comparezca personalmente.