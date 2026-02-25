En el PJ Salta piden expulsión masiva y depuración del padrón

Un fuerte debate interno atraviesa por estas horas al Partido Justicialista de Salta. Sectores alineados con el kirchnerismo duro plantearon abiertamente la necesidad de una "limpieza" del padrón partidario, que podría derivar en una expulsión masiva de afiliados a los que acusan de acompañar las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El reclamo se expresó públicamente en la sede del PJ provincial, ubicada en calle Zuviría al 900, que amaneció con pasacalles exigiendo el fin de la intervención y la convocatoria a internas. Pero contrariamente, puertas adentro, se realizó una conferencia de prensa de sectores que aclararon no tener vinculación con la consigna.

El dirigente Rodrigo Escribas, integrante del espacio Cristina Conducción, sostuvo que su sector respalda la intervención del partido y considera que es una condición indispensable para avanzar en la normalización del justicialismo salteño.

En ese marco, reclamó formalmente la expulsión del gobernador Gustavo Sáenz, del diputado nacional Pablo Outes y de la exlegisladora Yolanda Vega, al considerar que "han facilitado las políticas destructivas del Gobierno nacional".

Expulsiones "por traicionar el mandato popular"

Según explicó, la intervención partidaria tiene facultades para avanzar con sanciones disciplinarias y expulsiones, como ya ocurrió -dijo- en otras provincias. "En Jujuy se expulsaron diputados nacionales y más de 300 dirigentes por traicionar el mandato popular. En Salta debe hacerse lo mismo", dijo.

Uno de los ejes centrales del planteo fue la situación del padrón partidario. De acuerdo a los denunciantes, el PJ Salta cuenta con más de 90 mil afiliados, muchos de los cuales responden a la estructura del Gobierno provincial, lo que -aseguran- impide cualquier intento de internas democráticas.

"No están dadas las condiciones para una interna genuina. Primero debe haber una depuración del padrón y luego avanzar en la normalización", sostuvo Escribas, quien también mencionó la necesidad de una campaña de afiliación abierta a las bases y a la militancia.

El escenario se da en un contexto de reconfiguración de la intervención del PJ Salta, dispuesta hace un año por el Consejo Nacional del partido, que preside Cristina Kirchner. La medida había sido adoptada cuando el partido en la provincia era conducido por Esteban "Tuty" Amat, dirigente cercano al gobernador Sáenz, y desde entonces fue objeto de impugnaciones judiciales y cuestionamientos internos.

En las últimas horas trascendió que Sergio Berni habría sido desplazado de la intervención y que la conducción quedaría en manos de Pablo Kosiner, dirigente identificado con el espacio del exgobernador Juan Manuel Urtubey. No obstante, hasta el momento no hubo confirmación oficial.

Desde los sectores que impulsan las expulsiones señalaron que aún no mantuvieron reuniones con Kosiner y que esperan la oficialización de su designación para avanzar en un diálogo institucional.

Un debate que comienza

Mientras tanto, el clima interno en el PJ salteño sigue tensionado. La discusión sobre quiénes deben seguir dentro del partido y bajo qué condiciones promete profundizarse, en un escenario donde conviven reclamos de normalización democrática, acusaciones de "traición" política y una disputa de fondo por la identidad y el rumbo del peronismo en la provincia.