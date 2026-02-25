Planes de pago municipal

La Municipalidad de Salta pone en vigencia Planes de Pago con amplias cuotas sin interés para regularizar Impuesto Automotor, Tasa de Protección Ambiental y tributos vinculados al sector Turístico y Gastronómico de la ciudad. La medida corre para los vencimientos sucedidos al 31 de diciembre del 2025. Con los planes de pago se podrán cancelar impuestos vencidos, multas tributarias y multas de tránsito no judicializadas.

Los planes de pago para el Impuesto a la Radicación de Automotores y Tasa de Protección Ambiental, son hasta en 12 cuotas sin interés de financiación. No hay límite de cantidad de planes que pueda realizar un contribuyente, siempre que respete que sea uno por tributo y concepto. Los conceptos pueden ser impuestos vencidos, multas tributarias judicializadas y no judicializadas, saldos pendientes vencidos al 31 de diciembre del 2025.

Una novedad de estos planes, es que también se pueden constituir para cancelar multas de tránsito, siempre que no estén en proceso judicial. En este caso, los planes de pago se pueden hacer por multas realizadas al 31 de enero de este año.

Turismo

En este caso, el municipio suma al Régimen de Acompañamiento al Sector Turístico, estos planes de pagos hasta en 36 cuotas sin interés de financiación, para regularizar deuda.

Alcanza a tributos vencidos como la TISSH; Tasa de Publicidad y Propaganda; Tasa por uso del Vertedero; Tasa de Utilización de Espacios Públicos; y Tasa de Diversiones y Espectáculos Públicos; Impuesto a la Radicación de Automotores; multas de Tránsito, TGI; Impuesto Inmobiliario vencidos al 31 de diciembre del 2025. Tampoco hay límite en la cantidad de planes de pago que pueda realizar el contribuyente. Siempre que se respete tributo y concepto.