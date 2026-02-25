La Merced: cortes gratuitos para chicos en Las Pircas y La Florida antes del inicio de clases

En el marco de las acciones previas al comienzo de clases, hoy se llevará adelante una jornada de cortes de cabello gratuitos para niños y niñas en edad escolar en la zona rural de La Merced.

Las actividades se desarrollará en Las Pircas, en la casa de la familia Magno, de 15 a 17; y en La Florida, en la carpa La Florida, de 16 a 19.

La propuesta está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Oficina de la Juventud de la Municipalidad local, con el objetivo de colaborar con las familias ante el próximo inicio del ciclo lectivo y brindar un acompañamiento en los preparativos escolares.