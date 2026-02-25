Cerrillos: vecinos del Bº Antártida Argentina convocan a una reunión para crear una asociación y mejorar la seguridad y los servicios

Vecinos del barrio Antártida Argentina, en Cerrillos, convocaron a una reunión general con el objetivo de avanzar en la creación de una Asociación de Vecinos y abordar distintas problemáticas que afectan al sector.

El encuentro se realizará el viernes 27 de febrero a las 18 en la esquina de las calles Tierra del Fuego y Canal de Beagle, según se detalla en la convocatoria difundida por la comisión provisoria.

En el documento, los organizadores invitan a los vecinos a “comprometernos y actuar mancomunadamente en mejorar el barrio”, poniendo el foco en la seguridad y en la necesidad de gestionar mejoras en los servicios públicos.

La iniciativa comenzó a tomar forma el pasado viernes 20 de febrero, cuando un grupo de vecinos se reunió y conformó una comisión provisoria para agilizar los trámites de creación de la futura asociación. La comisión quedó integrada por Verónica Morales, Abel Fernández, Susana Aramayo y Elena Zerpa, con el aval de los presentes en ese encuentro.

Además de tratar la conformación formal de la entidad vecinal, en la próxima reunión se prevé debatir otras problemáticas del barrio y definir líneas de acción conjuntas. También se invitó a los residentes a sumarse a un grupo de WhatsApp, donde se informan fechas de reuniones y temas a tratar.

“De nosotros depende nuestra calidad de vida. Entre todos podemos mejorar y cuidar nuestro barrio”, expresaron los vecinos en la convocatoria, en la que agradecen la atención y esperan contar con una amplia participación en la reunión del 27 de febrero