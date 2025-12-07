Hallan a 18 migrantes muertos en Grecia

Las autoridades de Grecia recuperaron los cuerpos sin vida de 18 inmigrantes dentro de una balsa semihundida localizada al sur de la isla griega de Creta, en la que otros dos fueron rescatados vivos, informó ayer la Guardia Costera.

Un buque que navegaba bajo bandera turca localizó el sábado la balsa a unas 36 millas náuticas al suroeste de Ierapetra y avisó a las autoridades.

A la zona acudieron dos patrulleros de la Guardia Costera, un barco, un avión de Frontex y un helicóptero.

Una de los patrulleros de los guardacostas pudo rescatar con vida a dos hombres que se hallaban dentro de la balsa, junto con 17 cadáveres, todos hombres.

Hasta el momento se desconoce la procedencia de los inmigrantes, como también desde dónde zarpó la balsa.

Los dos rescatados fueron trasladados al hospital de Ierapetra para ser examinados. Las primeras evaluaciones indican que la causa de las muertes pudo ser hipotermia e inanición, luego de una prolongada exposición a condiciones climatológicas severas.

Al respecto, los dos sobrevivientes dijeron a las autoridades que el barco quedó a la deriva a consecuencia del mal clima, y que pasaron horas sin alimento ni abrigo.

Durante los últimos meses la isla de Creta ha visto un repunte en la llegada de inmigrantes irregulares, sobre todo desde las costas libias, situadas unos 300 kilómetros al sur de Creta. En lo que va de año, unos 42.000 inmigrantes irregulares llegaron a Grecia, 16.700 de ellos a Creta, según datos de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.