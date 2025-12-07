El Carril: un motociclista murió al chocar de frente contra un auto conducido por un policía en retiro en la ruta 68

Un trágico siniestro vial ocurrido este mediodía en la ruta 68, a la altura de El Carril, dejó como saldo la muerte de un motociclista que impactó de frente contra un automóvil que circulaba en sentido contrario. El choque ocurrió bajo circunstancias que aún se investigan y generó un amplio despliegue policial y pericial en la zona.

Según las primeras informaciones, el motociclista habría realizado maniobras bruscas de cambio de carril e intentado sobrepasar a otros vehículos, aunque todavía no está claro qué quiso hacer en los instantes previos al impacto. En ese contexto, terminó colisionando de frente con un automóvil que circulaba correctamente por su carril.

El vehículo era conducido por un policía próximo a jubilarse, quien se encontraba de licencia y ya no cumple tareas operativas. Tras el siniestro, se le practicaron todos los exámenes de rigor, incluyendo el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. También se realizaron pericias mecánicas y planimétricas para determinar la dinámica exacta del hecho.

El motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. El tránsito en la ruta permaneció reducido mientras trabajaron los peritos, la Policía Vial y el personal de Criminalística.