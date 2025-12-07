Central Norte vs. Juventud Antoniana: hubo momentos de tensión y más de 130 detenidos en el Martearena

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El amistoso entre Central Norte y Juventud Antoniana en el estadio Padre Martearena se desarrolló en un clima de tensión que no pasó a mayores, al menos hasta que el árbitro indicó el final dentro del campo de juego.

Fuentes policiales indicaron que el operativo arrojó 135 detenciones por distintos motivos, entre ellas desorden y tenencia de elementos prohibidos.

El operativo de seguridad se desplegó desde el mediodía, con procedimientos en accesos, zona de estacionamiento y boleterías.

Dentro del estadio, el marco deportivo convivió con momentos de tensión en la tribuna de Central Norte, donde se registran algunos forcejeos y gritos hacia el personal policial.

Las autoridades reforzaron el operativo mientras el partido seguía su curso y se monitoreó el comportamiento de ambas parcialidades.

El clásico salteño, aun en carácter amistoso, volvió a exponer su alta convocatoria y el desafío permanente de garantizar un desarrollo seguro y sin incidentes.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura