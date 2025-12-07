PUBLICIDAD

Deportes

Central Norte vs. Juventud Antoniana: hubo momentos de tensión y más de 130 detenidos en el Martearena

El gran clásico salteño, en su versión de amistoso, se jugó con un fuerte operativo de seguridad. Se registraron detenciones antes del ingreso al estadio, y algunas escaramuzas dentro del mismo.  
Domingo, 07 de diciembre de 2025 17:14
Foto: Pablo Yapura
El amistoso entre Central Norte y Juventud Antoniana en el estadio Padre Martearena se desarrolló en un clima de tensión que no pasó a mayores, al menos hasta que el árbitro indicó el final dentro del campo de juego.

Fuentes policiales indicaron que el operativo arrojó 135 detenciones por distintos motivos, entre ellas desorden y tenencia de elementos prohibidos.

El operativo de seguridad se desplegó desde el mediodía, con procedimientos en accesos, zona de estacionamiento y boleterías.

 

Dentro del estadio, el marco deportivo convivió con momentos de tensión en la tribuna de Central Norte, donde se registran algunos forcejeos y gritos hacia el personal policial.

Las autoridades reforzaron el operativo mientras el partido seguía su curso y se monitoreó el comportamiento de ambas parcialidades.

El clásico salteño, aun en carácter amistoso, volvió a exponer su alta convocatoria y el desafío permanente de garantizar un desarrollo seguro y sin incidentes.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

