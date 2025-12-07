Central Norte y Juventud Antoniana empataron 0 a 0 en el amistoso que contó con un buen marco en las tribunas

Central Norte y Juventud Antoniana empataron 0 a 0 en el estadio Padre Martearena en una nueva edición del clásico salteño, que pese a ser amistoso llegó con un clima cargado de expectativa.

El gran clásico salteño se jugó con las dos hinchadas, y pese a algunas escaramuzas en la previa, se llevó a cabo dentro de los parámetros normales hasta la finalización del partido, con un muy buen marco de público: las primeras estimaciones dan cuenta de una concurrencia cercana a las 10 mil personas.

Foto: Pablo Yapura

Uno de los focos de conflicto se centraba en la parcialidad del cuervo, cuyas barras están divididas. Pero no hubo nada para lamentar dentro del estadio, hasta el pitazo final.

En cuanto al objetivo de este encuentro entre los colosos del fútbol salteño, no era más que recaudar y generar recursos: ambos clubes transitan en una etapa de inactividad y deben seguir afrontando cuentas como viáticos, sueldos y gastos operativos. En ese sentido, tanto Central como Juventud pudo llevarse una parte considerable.

Foto: Pablo Yapura

Si de fútbol se trata, los dos saltaron al campo de juego a intentar imponerse y buscaron el arco rival pese a las limitaciones de cada plantel. En este contexto, el santo sufrió la expulsión del defensor Ignacio Sanabria, pero esa incidencia casi ni se notó en el resto del encuentro.

Central Norte no supo cómo vulnerar a Juventud y, aunque tuvo más tiempo el balón durante el complemento, cayó en una serie de errores e imprecisiones que no hicieron más que destacar el buen trabajo defensivo del cojunto antoniano.

Foto: Pablo Yapura

La situación más clara del segundo tiempo estuvo en los pies de Berrondo quien, luego de una buena jugada individual de Galvez, definió muy mal frente al arquero Montero estando en franca posición para marcar. Al santo le quedó larga la cancha y los minutos se fueron consumando sin que nada hiciera mover el tanteador.

Tanto Central Norte como Juventud Antoniana continuarán sus entrenamientos por unos días más, luego los planteles entrarán en receso hasta el 2026. El cuervo volverá a jugar de manera oficial a fines de enero por la Primera Nacional, y el santo continuará compitiendo en el Federal A.

CENTRAL NORTE VS JUVENTUD ANTONIANA EN IMÁGENES

Las formaciones de Central Norte vs. Juventud

Central Norte: Enzo Vázquez; Benjamín Hernández, Cristian González, Matías Sánchez y Pedro Sanz; Gianluca Mancuso, Maximiliano Ribero, Gonzalo Alvez y Tiziano Cabrera; Matías Moravec y Agustín Bianciotti. DT: Norman Juárez.

Juventud Antoniana: Matías Montero; Agustín Costilla, Julio López, Ignacio Sanabria y Alejandro Taborda; Agustín Costilla, Leandro Condorí, Martín Esparza; Maximiliano Vargas, Juan Franzoni y Nicolás González. DT: Germán Noce