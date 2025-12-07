VIDEO. Golpes, forcejeos y tres policías heridos en un procedimiento en un local de Esteco y San Martín

Un local de venta de ropa ubicado en pleno centro de Salta se convirtió en el epicentro de un violento episodio durante la madrugada del domingo: vecinas reclamaron por música alta y consumo de alcohol, intervino la Policía y el resultado fue tres efectivos lesionados, residentes agredidos y varias personas demoradas.

El hecho y la intervención

La noche del sábado, el local de venta de ropa “Divinas”, ubicado en la esquina de Esteco y avenida San Martín, se convirtió en el centro de un intenso conflicto vecinal. Todo comenzó cuando residentes del edificio y de la zona detectaron música a alto volumen y consumo de alcohol dentro del comercio, lo que motivó el primer reclamo para que se bajara el sonido.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la propietaria del negocio, presuntamente en estado de ebriedad, respondió de manera agresiva y aseguró que “haría lo que quisiera en su local”. Esa actitud provocó mayor malestar entre los vecinos, quienes, ante la falta de respuesta y el incremento del ruido, comenzaron a concentrarse frente al comercio para exigir una solución.

Lejos de calmar el escenario, la tensión escaló rápidamente: se registraron discusiones, empujones y golpes. Testigos afirmaron que algunos empleados del local habrían reaccionado de manera violenta contra quienes realizaban el reclamo.

La Policía llegó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un móvil arribó al cruce de Esteco y San Martín y advirtió los disturbios. Los efectivos intentaron separar a las partes y ordenar la situación, pero uno de los hombres involucrados se abalanzó sobre ellos y comenzó a golpearlos, lo que obligó a iniciar un procedimiento de reducción.

Sin embargo, la resistencia no terminó allí. Mientras los uniformados intentaban controlar al primer agresor, mujeres y otro hombre intervinieron para impedir la detención y también agredieron a los efectivos, generando forcejeos y golpes en la parte externa del local.

La intervención concluyó con personas demoradas, traslado para control médico y denuncias cruzadas, tanto por lesiones contra los efectivos como por agresiones y amenazas entre vecinos y personal del comercio.

Los policías lesionados

Los efectivos afectados fueron el oficial subayudante Tomás Choque, el sargento José Campero y el cabo Julio Argentino Cruz. Todos presentaron golpes en el rostro, mientras que Campero denunció haber recibido un cabezazo. Tras la agresión, los tres fueron asistidos y se dio intervención a la cobertura de ART correspondiente, quedando asentadas las lesiones sufridas en el procedimiento. Además, los efectivos formalizaron la denuncia contra los agresores.

Vecinas también damnificadas

Además de la agresión al personal policial, dos residentes de departamentos ubicados sobre Esteco al 300 resultaron damnificadas. D. N. C. declaró que se acercó al local para pedir que bajaran el volumen de la música, ya que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y generando ruidos molestos. Según su testimonio, fue en ese momento cuando resultó agredida físicamente por algunas de las mujeres presentes.

Por otra parte, E. Y. N. afirmó que también sufrió amenazas y daños materiales en su vehículo. La denunciante aseguró que, tras intervenir por el mismo reclamo, recibió amenazas de muerte y luego constató abolladuras en el capot de su Chevrolet Onix, presuntamente ocasionadas durante el enfrentamiento.

Demorados y actuaciones posteriores

Entre los demorados figuraron un joven de 21 años y otro de 26, quienes habrían intervenido en el desorden y en la agresión a los efectivos. Minutos después, ya en la dependencia policial, se presentó una mujer exigiendo información sobre los dos demorados, pero fue reconocida como una de las involucradas en la agresión inicial y también quedó retenida.

Traslado y controles médicos

Luego de las actuaciones iniciales, los demorados fueron trasladados para control médico legal y posterior revisión del médico público, tal como establece el protocolo en estos casos. En tanto, los efectivos agredidos formalizaron la denuncia por lesiones, mientras continuaban las averiguaciones para determinar responsabilidades y evaluar las denuncias radicadas por las vecinas.