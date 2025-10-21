El viernes comienza la novena por los fieles difuntos en la parroquia del Tránsito

La parroquia Nuestra Señora del Tránsito invita a los vecinos a participar de la novena dedicada a los fieles difuntos, una celebración profundamente arraigada en la fe y en la tradición del pueblo salteño. Desde el viernes 24 de octubre y hasta el 1 de noviembre, se rezará cada tarde durante la misa vespertina.

Los asistentes podrán dejar, en una urna colocada al pie de la cruz, los nombres de sus familiares y amigos fallecidos. En comunidad, se elevarán plegarias por sus almas, en un gesto de fe y en su recuerdo.

Estas fechas tienen un significado muy especial dentro del calendario litúrgico. El 1 de noviembre la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos, una jornada para honrar a todos los que alcanzaron la santidad y gozan de la vida eterna. En tanto, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, ocasión en la que se reza por las almas que aún están en proceso de purificación en el Purgatorio.

En Salta y en todo el norte argentino, estas fechas se viven con un fuerte sentido de comunidad y espiritualidad. Familias enteras visitan los cementerios, adornan las tumbas con flores, velas y objetos significativos, y comparten oraciones y recuerdos. En algunos casos, incluso se llevan comidas o juguetes, como una forma de mantener viva la conexión con quienes partieron.

Además, en la cosmovisión andina, esta conmemoración está vinculada al ciclo agrícola, ya que se cree que los espíritus de los difuntos traen las primeras lluvias, que preparan la tierra para la siembra y anticipan la abundancia de la cosecha.

Así, entre oraciones, flores y memorias, la novena en la parroquia del Tránsito se transformará en una oportunidad para renovar la fe y mantener viva la esperanza del reencuentro eterno.