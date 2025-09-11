Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

En una votación que marcó un antes y un después en la historia judicial de Brasil, la jueza Carmen Lúcia logró conformar este jueves la mayoría decisiva en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar al expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados por intento de golpe de Estado.

El fallo se produce tras la disidencia del juez Luiz Fux quien, a diferencia de Alexandre de Moraes y Flávio Din, votó por absolverlo.

Durante su exposición, Carmen Lúcia sostuvo que “el 8 de enero no fue un evento trivial”, haciendo referencia al asalto a los tres poderes del Estado ocurrido en Brasilia en 2023.

Previo a su decisión, la magistrada rechazó las excepciones preliminares presentadas por la defensa, que alegaban falta de jurisdicción del STF, nulidad del proceso y violaciones al derecho de defensa. Asimismo, ratificó la validez del acuerdo de culpabilidad alcanzado con Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

Bolsonaro y otros siete acusados enfrentan cargos por varios delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. El juicio continúa y se espera que se determinen las penas próximas jornadas.