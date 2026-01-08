Exitoso rescate de un abuelo y su nieto

Un hombre de 85 años y su nieto de 16, quienes estaban desaparecidos en las serranías del sur de la provincia fueron hallados sanos y salvos por un grupo de rescate compuesto por personal de policía, bomberos, rescatistas, Defensa Civil y baquianos que rastrillaron cerros de la finca Ojo de Agua, en Rosario de la Frontera hasta dar con el abuelo y su nieto.

Tras el alerta, la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera investigó la desaparición del adulto mayor y el menor, denunciados por los familiares como desaparecidos. Según la familia, los dos habían salido con destino a un santuario de la zona serrana y no regresaron.

El fiscal Oscar López Ibarra encabezó la investigación por la desaparición de Tránsito Roque Leal, de 85 años, y de su nieto Kevin Leal Segovia, de 16, quienes residen en finca Ojo de Agua, en jurisdicción del sur provincial.

Según consta en la denuncia, radicada por la hija de la mujer y tía del adolescente, ambos salieron de la vivienda familiar durante la mañana con rumbo al cerro conocido como "La Cumbre", donde poseen una gruta que visitan ocasionalmente. Indicaron que regresarían alrededor de las 17, como lo hacían en otras oportunidades.

El último contacto

La denunciante relató que el último contacto telefónico con el menor se produjo cerca de las 15 de ese mismo día. Al no tener novedades en el horario acordado para el regreso, familiares comenzaron a preocuparse y realizaron una búsqueda por sus propios medios, sin obtener resultados positivos.

Ante la falta de noticias sobre su paradero se activó el protocolo de búsqueda, con la intervención de efectivos policiales de la jurisdicción y el apoyo de baquianos.

En la tarde noche de ayer, el grupo de rescate dio con los buscados, quienes se hallaban en perfecto estado de salud, en serranías cercanas al cerro "La Cumbre", informaron fuentes del sur de la provincia.