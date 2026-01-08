Verano en movimiento: planes para disfrutar Salta en familia y con amigos

Con enero ya en marcha y las vacaciones en pleno ritmo, Salta ofrece una agenda diversa y extendida para quienes se quedan en la provincia o la eligen como destino. Ferias, festivales, cine al aire libre, actividades en la naturaleza y propuestas para toda la familia se despliegan en las siete regiones turísticas, con opciones gratuitas o de bajo costo que invitan a armar planes día por día.

Uno de los clásicos del verano se vive en Cafayate, donde esta noche la plaza principal será escenario de una peña cultural con la elección de la Niña de la Serenata. En Cerrillos, la música y las tradiciones dicen presente jueves y domingo con "La Morena Cerrillana", además de ferias de artesanos, propuestas gastronómicas y una nueva edición del histórico Corso de Flores el sábado 10.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, La Caldera propone cabalgatas junto al dique Campo Alegre, caminatas de bienestar, experiencias de paddle y actividades de meditación al aire libre, con opciones que se extienden hasta este domingo. En Guachipas, continúan las visitas guiadas al centro de interpretación del arte rupestre, excursiones a las Cuevas Pintadas y recorridos por la quebrada de Las Conchas y la cascada de Alemanía, ideales para combinar paisaje, historia y aventura.

El sur provincial también suma alternativas. En Metán, hoy se realizará una bicicleteada temática en el marco de la Semana de la Miel, que tendrá su feria el sábado y el Festimiel el domingo por la noche. En Rosario de la Frontera, este sábado se vivirá la recepción del primer turista, seguida de una previa de la Chaya, mientras que en El Galpón la cita será con el Gran Concurso de la Pizza, una excusa perfecta para una escapada gastronómica.

Las propuestas culturales se multiplican en Tartagal, con desfile de chaguar el viernes, ferias y balcones gastronómicos el domingo, y en Seclantás, donde el sábado por la noche se realizará el Festival El Seclanteño. En la capital salteña, este sábado vuelven los corsos barriales con el tradicional desfile del Ciclón, mientras que San Lorenzo combina talleres para niños, música en vivo y el desentierro del carnaval el domingo.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes recomiendan planificar con anticipación y optar por alojamientos habilitados, una clave para viajar con mayor seguridad y respaldo. La agenda completa, con horarios actualizados y actividades en cada municipio, puede consultarse en el calendario turístico oficial de la provincia. Con propuestas que combinan tradición, naturaleza y cultura, el verano salteño sigue ofreciendo motivos para salir, recorrer y redescubrir la provincia, incluso para quienes creen que ya la conocen de memoria.

La agenda hasta el domingo

Hoy jueves 8

- Peña cultural en Cafayate

- Talleres infantiles en San Lorenzo

- Cabalgatas y actividades de bienestar en La Caldera

Mañana viernes 9

- Cine bajo las estrellas en Coronel Moldes

- Desfile de chaguar en Tartagal

Sábado 10

- Corsos en Capital

- Festival El Seclanteño

- Feria y propuestas gastronómicas en El Galpón

Domingo 11

- Desentierro del carnaval en San Lorenzo y Ros. de Lerma

- Festivales y ferias en Metán, Tartagal y Campo Santo

Organizá antes de salir

Elegí alojamientos habilitados.

Consultá horarios y sedes con anticipación.

Muchas actividades son gratuitas y al aire libre.

La agenda completa del verano está disponible en las vías de Turismo de la Provincia.