Los “rompevidrieras” volvieron a atacar en dos comercios de Metán

Los denominados “rompevidrieras” volvieron a atacar en dos comercios de San José de Metán y la Policía sospecha que el cabecilla es el mismo autor de esos ilícitos porque su descripción coincide con los registros de las cámaras de seguridad de ambos negocios.

Uno de los robos ocurrió en la madrugada de hoy en la sucursal de la verdulería “Los dos hermanos”, ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Mitre, donde el lunes pasado ladrones ya habían roto el vidrio y se llevaron pavas eléctricas, vasos y termos.

“Ya lo había cambiado al vidrio y anoche lo volvieron a romper para llevarse vasos y termos, entre otros elementos. La verdad es que ya estamos cansados de tantos robos e inseguridad”, dijo Damián Mamaní, propietario de las verdulerías que ya sufrieron más de 20 robos.

Indignado por la situación, días pasados, el comerciante colocó carteles en el negocio ubicado frente al hospital Del Carmen: “Basta de robos e inseguridad”, decía uno de ellos.

Creen que es el mismo ladrón

Anoche “rompevidrieras” también robaron en un comercio ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Sarmiento. En ese lugar arrojaron una piedra de grandes dimensiones y rompieron la parte de abajo del vidrio de la puerta de acceso.

El que ingresa, por sus características y la ropa, sería el mismo que robó en la verdulería en la madrugada de hoy.

Una vez adentro se dirigió a la caja registradora y se llevó todo el dinero que había. Luego comenzó a sacar bolsas de papas fritas que se las pasó a un cómplice que lo esperaba afuera y estaba haciendo de “campana”.

“Estamos observando que en Metán hay robos muy seguidos y que los ladrones se mueven con total impunidad. Estoy angustiado porque nosotros alquilamos este lugar con mucho esfuerzo”, dijo Fernando Yanci, quien es el propietario del comercio.

“Robaron papas fritas y bastante dinero en efectivo, ahora estoy por sacar el monto. Pero no se llevaron por ejemplo la computadora y otros elementos de trabajo. Esto es muy preocupante, estamos hace un mes en este lugar, y te da mucha bronca. Estoy triste y enojado, deberían intensificar los controles y los patrullajes ante lo que viene ocurriendo”, destacó.