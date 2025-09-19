PUBLICIDAD

Nacionales

Las frases más filosas de Milei ante los empresarios en Córdoba: críticas a la oposición y defensa de su plan económico

En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente ofreció un discurso de tono electoralista donde defendió su gestión, llamó a profundizar las reformas y lanzó duras críticas a sus adversarios políticos.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 15:56
El presidente Javier Milei brindó este viernes un encendido discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125° aniversario de la entidad. En un tono abiertamente electoralista, el mandatario defendió las políticas económicas de su gobierno y cargó contra la oposición, asegurando que “Argentina está a mitad de camino hacia la prosperidad”.

Con gestos dirigidos al sector privado, Milei insistió en que las reformas económicas implementadas en su primer año de gestión son “la única vía para salir del estancamiento” y advirtió que los intentos de frenarlas desde el Congreso “responden a la defensa del status quo”.

Las frases más filosas:

  • “Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos y 6 millones salieron de la indigencia”.
  • “Entiendo la situación actual de los mercados, pero Argentina es uno de los cinco países a nivel mundial que tiene equilibrio fiscal. Todo el pánico es político”.
  • “La propuesta del partido del Estado es destruir y lo dicen abiertamente. Tomemos conciencia del monstruo que hay enfrente para pintar de violeta el país en octubre”.
  • “Argentina entró al siglo XX desarrollada y es el único país que retrocedió. Y eso pasó porque violar la restricción presupuestaria no es gratis”.
  • "Parte de todas las problemáticas que se están impulsando desde el partido del Estado, es la contracara porque saben que pierden, entonces quieren romper todo para conseguir un mejor resultado".
  • "Estamos confiados en que vamos a poder seguir haciéndolas de acá en adelante, porque ya todos hemos visto quién está enfrente, ya hemos visto a los forajidos de vuelta".

