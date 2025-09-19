Las frases más filosas de Milei ante los empresarios en Córdoba: críticas a la oposición y defensa de su plan económico

El presidente Javier Milei brindó este viernes un encendido discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125° aniversario de la entidad. En un tono abiertamente electoralista, el mandatario defendió las políticas económicas de su gobierno y cargó contra la oposición, asegurando que “Argentina está a mitad de camino hacia la prosperidad”.

Con gestos dirigidos al sector privado, Milei insistió en que las reformas económicas implementadas en su primer año de gestión son “la única vía para salir del estancamiento” y advirtió que los intentos de frenarlas desde el Congreso “responden a la defensa del status quo”.

Las frases más filosas: