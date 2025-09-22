¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Horror en barrio Hernando de Lerma: una mujer fue gravemente herida y su expareja apareció sin vida

El intento de femicidio tuvo lugar en una vivienda de la calle Virgilio Tedín al 300. La mujer, que habría pedido ayuda a los vecinos ensangrentada, se encuentra internada en grave estado.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 22:29
El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú
Una mujer fue atacada con un arma blanca durante la noche de este lunes en el barrio Hernando de Lerma, en lo que habría sido un intento de femicidio. El principal sospechoso es su expareja, quien fue encontrado sin vida en el mismo lugar.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, junto al fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, encabezan la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú

Según los primeros datos, la mujer habría sufrido graves lesiones ocasionadas por un hombre con el que había mantenido una relación de pareja. El sospechoso, posteriormente, se habría quitado la vida.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú

Tras el reporte del caso, los fiscales ordenaron la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP, quienes realizaron los trabajos de rigor en la escena.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú

La víctima fue trasladada en estado delicado al hospital San Bernardo, mientras que el cuerpo del hombre será llevado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la correspondiente autopsia.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Virgilio Tedín al 300. Foto: Walter Echazú

