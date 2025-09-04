PUBLICIDAD

4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

EN VIVO. El Senado debate sobre el veto a la emergencia en Discapacidad

La Cámara alta también debatirá y buscará aprobar modificaciones en la legislación de los DNU, en una sesión caliente por el Caso Spagnuolo.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 15:11
El Senado inició a las 11.15 la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en Discapacidad, además de debatir y buscar aprobar modificaciones en la legislación de los decretos.

Fue con una ronda de cuestiones de privilegio que fueron acordadas en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer en la que abundaron dardos contra las reacciones del Gobierno por el escándalo que desataron los audios del ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo.

La senadora Carolina Moisés, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, apuntó contra las denuncias realizadas por el oficialismo en la Justicia y la cautelar del juez Alejandro Maraniello.

Carlos Linares, integrante del Grupo de Amistad con Rusia del Congreso, pidió disculpas por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que responsabilizó a un espionaje ruso-venezolano por la serie de grabaciones que tienen como protagonista a Karina Milei. 

“No es el pensamiento del pueblo argentino”, dijo el representante provincial del bloque kirchnerista. El radical Martín Lousteau siguió la línea de Linares con un discurso irónico contra Bullrich y concluyó: "Esto es lo que parece que ella piensa sin absolutamente ni una prueba".

El jefe de bloque peronista, José Mayans, comparó el Caso Spagnuolo con Watergate, la investigación periodística que terminó con la dimisión del presidente republicano Richard Nixon por espionaje al Partido Demócrata. 

Mayans concluyó pidiendo el juicio político para Bullrich y un pedido de interpelación a Karina Milei: "Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete".

Noticia en desarrollo…

Temas de la nota

