5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Peregrinos de Tolar Grande iniciaron su travesía hacia el Milagro

A la 1:15 de la madrugada de este viernes partieron desde la Capilla Virgen del Valle unos 100 devotos de Tolar Grande rumbo a la Catedral Basílica de Salta.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 08:55
Peregrinos de Tolar Grande

Con fe y emoción, los peregrinos de Tolar Grande comenzaron su camino hacia el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más significativas de la provincia. La partida tuvo lugar en plena madrugada, cuando alrededor de cien fieles se pusieron en marcha desde la Capilla Virgen del Valle.

El recorrido contempla varios días de caminata hasta San Antonio de los Cobres, donde se unirán a la multitudinaria peregrinación de la Puna, que atraviesa los cordones cordilleranos y reúne a miles de fieles cada año. Desde allí, les aguardan otros cuatro días de viaje a pie hasta llegar a la capital salteña.

 

A lo largo del trayecto se destaca el apoyo logístico y solidario que acompaña a los caminantes, garantizando asistencia y contención en cada etapa del esfuerzo. "Para los devotos, el sacrificio se transforma en un acto de fe y esperanza, renovando una tradición que une a los pueblos más alejados con el corazón de la provincia", explicó Delia Aguilar, quien acompaña con sus oraciones y asistencia espiritual a la peregrinación.

Temas de la nota

