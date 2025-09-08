Clima en Salta: así estará el Día del Maestro y la celebración del Milagro en la previa de la primavera

A menos de dos semanas de la primavera, Salta ya vive jornadas más cálidas. Este lunes la temperatura trepó cerca de los 30° y el pronóstico anticipa condiciones similares para los próximos días: el Día del Maestro (jueves 11), el fin de semana y la procesión central del Señor y la Virgen del Milagro, el lunes 15.

El inicio de la semana en la capital salteña llegó con amplitud térmica marcada. Este lunes la máxima se registró a las 16 con 28,6º, mientras que la mínima fue de apenas 1º. La humedad, en tanto, se mantuvo baja durante toda la jornada, según lo indicó el meteorólogo Edgardo Escobar.

Para este martes el pronóstico indica una máxima de 25º y una mínima de 5º, con cielo despejado. El miércoles se espera un leve repunte: la máxima rondará entre 28º y 29º, con mínima de 6º a 7º, también bajo un cielo totalmente despejado.

Un descenso marcado, aunque sin frío invernal

El jueves, Día del Maestro, se prevé un cambio en las condiciones. La máxima no superará los 21º, la mínima será de 12º y el cielo se presentará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

El viernes, en tanto, volverá a subir la temperatura: la máxima alcanzará los 25º, con una mínima de 9º y cielo parcialmente nublado. Para el fin de semana, las condiciones se mantendrán estables. El sábado la máxima será de 27º y el domingo de 28º, aunque algunos modelos anticipan la posibilidad de inestabilidad hacia la noche.

Finalmente, el lunes próximo se espera una jornada agradable justo día más esperado por miles de salteños quienes asistirán a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. En esa jornada se espera una máxima de 26º, ideal para comenzar la semana.



