Detuvieron a un hombre por intentar robar cables de un camión en General Güemes

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría 1 de General Güemes demoraron a un hombre que habría intentado sustraer cables de un camión estacionado en la intersección de las calles Gobelli y Alberdi, en el barrio Obrero.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue advertido en el momento del hecho y se dio a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros, dentro de una vivienda abandonada de la zona.

El procedimiento concluyó con la detención de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En el lugar se secuestraron varios cables y un cuchillo que llevaba entre sus pertenencias.

En la causa interviene el Juzgado de Garantías N.º 6.