18 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
VIDEO. Triple choque en la ruta 9/34, cerca de Río Piedras

En la tarde de este domingo cerca de la localidad de Río Piedras colisionaron dos camionetas y un ómnibus de larga distancia.  
Domingo, 18 de enero de 2026 19:21
Un nuevo siniestro vial se llevó a cabo este domingo cerca de la localidad de Río Piedras, cuando colisionaron dos camionetas y un ómnibus de larga distancia. El choque se produjo cuando sobre la zona caía una torrencial tormenta. El chofer del colectivo quedó atrapado y los bomberos trabajaron más de una hora para lograr rescatar al trabajador del volante para que pueda ser asistido por personal del Samec.

Varias dotaciones de Bomberos y muchas ambulancias junto a personal policial trabajan en el lugar, donde los restos de los vehículos siniestrados cubren la totalidad de la calzada. Los daños en las camionetas, una de ellas volcada, y en el ómnibus son muy graves. No se informó oficialmente sobre víctimas fatales, si de decenas de lesionados y heridos de distinta consideración.

 

La brutalidad de la colisión desparramó las autopartes por toda la calzada mientras testigos aseguraron que del ómnibus descendieron muchos pasajeros heridos o lesionados por el fhocue. Además dos camionetas presentan

Temas de la nota

Temas de la nota

