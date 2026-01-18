PUBLICIDAD

18 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

VIDEO. Otro vehículo protagonizó un violento accidente en la ruta 9/34, a la altura del acceso a Río Piedras

El rodado involucrado es un Chevrolet Prisma, que era conducido por un hombre de 38 años, quien viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas de 11 y 8 años.
Domingo, 18 de enero de 2026 21:02
Un nuevo siniestro vial se registró en la ruta 9/34, a la altura del kilómetro 1484, cuando un vehículo que se desplazaba desde Catamarca hacia la ciudad de Salta protagonizó un vuelco y terminó detenido en la banquina. Este fue el segundo de dos hechos a pocos kilómetros de distancia, ya que horas antes un colectivo y dos camionetas protagonizaron un triple accidente.

El rodado involucrado es un Chevrolet Prisma, que era conducido por un hombre de 38 años, quien viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas de 11 y 8 años. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó el vuelco.

Tras el hecho, la mujer y las dos niñas fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital de Metán, de manera preventiva, para una mejor evaluación médica. En tanto, el conductor permaneció en el sitio del accidente.

