En Latinoamérica, hubo marchas a favor y en contra de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos generó un fuerte impacto a nivel internacional, desatando marchas y manifestaciones tanto a favor como en contra del hecho. En Caracas, miles de simpatizantes del chavismo se movilizaron ayer exigiendo la liberación del presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron detenidos en la madrugada del sábado durante un operativo militar. Los manifestantes, en su mayoría chavistas, marcharon con pancartas y banderas del país, coreando consignas de apoyo a Maduro, a quien consideran un líder de la paz.

Además, en medio de la movilización, varios manifestantes portaban armas y municiones, lo que agregó tensión a la protesta. En sus carteles se leía frases como "El imperio los secuestró. íLos queremos de vuelta!" y "Free Maduro", mientras algunos asistentes mostraban imágenes del fallecido presidente Hugo Chávez, en un claro acto de respaldo al legado chavista. También se alzaron voces de funcionarios como la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, quien calificó la captura como un "secuestro" y responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump por lo que calificó de un ataque "vil y cobarde".

Celebración en Miami

Por otro lado, en Miami, la diáspora venezolana celebró la detención de Maduro, con la esperanza de que figuras de la oposición, como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, puedan asumir la presidencia del país. Las protestas a favor de una transición democrática se replicaron también en Buenos Aires, donde cientos de venezolanos se concentraron frente al Obelisco pidiendo garantías institucionales para el proceso político en Venezuela.

La activista Elisa Trotta y la senadora nacional Patricia Bullrich participaron de la movilización, donde se describió a Maduro como un "dictador" responsable de la crisis humanitaria y la diáspora de casi nueve millones de venezolanos.

En Argentina, la movilización fue organizada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), en conjunto con agrupaciones de venezolanos residentes en el país. Durante la protesta, los asistentes pidieron una "plena transición a la democracia" en Venezuela y expresaron su rechazo al régimen de Maduro. Entre los manifestantes se encontraba Pedro Sucre, un venezolano de 40 años, quien comentó a EFE que, aunque la detención de Maduro lo llenó de júbilo, aún existían dudas sobre las repercusiones políticas del hecho: "La pregunta que nos hacemos es qué va a pasar ahora, qué significa esto, porque esto no tiene precedentes".

Zulinex Zacarías, una diseñadora gráfica de 26 años radicada en Argentina, también participó en la manifestación, destacando la contradicción de apoyar la detención de Maduro a pesar de su desacuerdo con Donald Trump, el principal impulsor de la captura.

Mientras tanto, en México y Colombia, también se realizaron marchas pacíficas en rechazo a la intervención de Estados Unidos y en apoyo a Maduro.